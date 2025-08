Die Altkleidercontainer der AWO in Merseburg werden zunehmend zur Müllhalde. Statt Kleidung landen dort Zigaretten, Hausrat und Unrat – mit Folgen für Ehrenamt, Entsorger und Umwelt. Wie es nun im Umgang mit Altkleidern weitergehen sollen.

Überfüllte Altkleidercontainer in Merseburg: Fast Fashion sorgt für Probleme

Vor vielen Altkleidercontainern in Merseburg sammelt sich Müll.

Merseburg/MZ. - „Schon wieder nur Müll drin“, sagt Silvio Busch, nachdem er einen der drei Altkleidercontainer vor dem Gebäude des Stadtverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Merseburg am Neumarkt geleert hat. In dem Beutel finden sich Zigarettenschachteln, Papier und weiterer Abfall. Das komme in letzter Zeit leider immer häufiger vor, weiß Verena Späthe, Vorsitzende des AWO-Stadtverbandes Merseburg. Auch schlimm: Immer öfter sammeln sich auch Müllablagerungen außerhalb der Container.