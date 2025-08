Plastikenten, Livemusik, Markttreiben und Kinderprogramm. Worauf sich Besucher der Harzer Sommertage in Thale außerdem noch freuen können.

Thale/MZ/son. - Angenehm warm und größtenteils trocken soll es am 9. und 10. August sein. Die Wettervorhersage versüßt die Vorfreude auf die Harzer Sommertage, die an dem Wochenende im Kurpark in Thale stattfinden. Jeweils um 10 Uhr beginnt das Markttreiben mit harztypischen Produkten, Handwerk und Köstlichkeiten. Als Fest für die ganze Familie gibt es auch ein Kinderprogramm und viele Aktionen – „darauf legen wir viel wert“, sagt Sebastian Suhr, stellvertretender Geschäftsführer der Bodetal Tourismus GmbH (BTG), die das Stadt- und Vereinsfest gemeinsam mit der Stadt Thale veranstaltet.