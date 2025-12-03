Übernachten im Harz Millionen-Investition: H24-Parkhotel Thale ist im Soft-Opening
Das neue H24-Parkhotel Thale erweckt ein über 100 Jahre altes Wahrzeichen zu neuem Leben. Was es so besonders macht, und wann die offizielle Eröffnung ist.
03.12.2025, 16:15
Thale/MZ. - Oben in der Spitze ist das Monogramm E.T. für Eisenhüttenwerk (EHW) Thale zu sehen, weiter unten befinden sich fünf Skulpturen in Kindergestalt; sie stehen für Industrie, Handwerk, Fleiß, Handel und Wissenschaft. Allein die neoklassizistische Fassade des vor mehr als 100 Jahren gebauten EHW-Hauptverwaltungsgebäude ist ein Blickfang. Das Haus beherbergt nun das neue H24-Parkhotel Thale, dessen Betrieb in einer Testphase ist.