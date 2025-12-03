Der 44-jährigen Karsdorferin war in Verfahren vor Landgericht Halle gewerbsmäßiger Betrug bei der Abrechnung von - tatsächlich gar nicht erbrachten - Pflegeleistungen vorgeworfen worden.

Halle/Nebra - Im dem am Landgericht Halle geführten Prozess gegen eine Nebraer Pflegedienstinhaberin ist am Mittwoch (03.12.2025) das Urteil verkündet worden: Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in einer Größenordnung von rund 100.000 Euro bei der Abrechnung von nicht erbrachten Pflegeleistungen erhält die im Prozessverlauf voll geständige Angeklagte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung.

Vorausgegangen war eine zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht vorgenommene sogenannte Verständigung im Strafverfahren - landläufig auch als „Deal“ bekannt.