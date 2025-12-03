Die Gartengeräte-Firma Nägler setzt auf Mähroboter und andere schnurlose Geräte, allerdings ab Mitte Dezember nicht mehr in Naumburg, sondern konzentriert in Rehehausen.

Mähroboter gehen in den Winterschlaf, jetzt regieren die Kettensägen

Manuel Meyer bei der Reparatur eines Mähroboters. An der Mechanik gehe kaum mehr etwas kaputt. Aber Pflege muss sein, sagt er.

Naumburg/Rehehausen. - Für Otto Normalbürger ist die Rasenmäher-Saison vorbei, für die Rehehausener Firma Nägler kann man das ganz und gar nicht behaupten. Unmengen an Mährobotern sammelt sie nun bei ihren Kunden ein, um den jährlichen Service durchzuführen und die Geräte im Frühjahr wieder betriebsbereit zurückzubringen.