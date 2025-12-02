Das Café Siebenhüner in Pölsfeld ist für Ausflügler in Mansfeld-Südharz eine Institution. Warum der hundert Jahre alte Backofen einen jüngeren Kollegen bekommen hat.

Über 100 Jahre Tradition: Das macht das Kaffeehaus Siebenhüner in Pölsfeld so besonders

Christiane und Thomas Fiebig am fast hundert Jahre alten Steinbackofen vom Kaffeehaus Siebenhüner in Pölsfeld.

Pölsfeld/MZ. - Auf der gusseisernen Ofentür halten zwei Löwen eine große Brezel, darüber thront eine Krone. In der Inschrift darunter hat sich „W. Reichardt Sangerhausen“ verewigt. Ob der große, altdeutsche Ofen in der Backstube des Kaffeehauses Siebenhüner in Pölsfeld schon hundert Jahre alt ist oder erst demnächst das besondere Jubiläum begeht, das lässt sich nicht so ganz genau sagen.