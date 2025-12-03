Ab diesem Wochenende gibt es in Naumburg, Freyburg, Bad Kösen und Umgebung die Möglichkeit, Nordmanntanne, Blaufichte und Co. selbst zu schlagen. Natürlich lässt sich der Weihnachtsbaum auch ganz bequem einkaufen. Was das kostet.

Ob Fichte oder Tanne: Wo man Weihnachtsbäume kaufen kann und was sie kosten

Der Verkauf im Obi Naumburg läuft schon eine ganze Weile. Kunde Frank Herzig hat sich für die mittlere Größe entschieden.

Naumburg - Manch einer findet, dass ein Weihnachtsbaum erst groß genug ist, wenn er nicht mehr durch die Tür passt. Andere besorgen vielleicht nur ein ganz kleines Exemplar, als Kompromiss für Familien, die sich nicht einig sind – ob es überhaupt einen Weihnachtsbaum braucht. Wieder andere gehen Anfang Dezember nur mal eben in den Keller, und holen ihren Kunststoffbaum ins Wohnzimmer – ein viel diskutierter Trend, um den es an dieser Stelle aber nicht gehen soll. Tageblatt/MZ hat für alle Fans von „echten“ Weihnachtsbäumen eine kleine Übersicht erstellt, wo und wann es in der Region kleine und große Exemplare zu kaufen und auch zum Selbstschlagen gibt.