Jubiläum für Chorleiter: Vor zehn Jahren übernahm Till Malte Mossner den OSC So klingt Zeitz: Chor reist bis Mexiko und Kanada und präsentiert die Stadt
Der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird seit zehn Jahren von Till Malte Mossner geführt. Wie es ihm gelingt, Konzertreisen bis Mexiko und Kanada zu organisieren.
03.12.2025, 17:00
Zeitz/MZ. - Die Weihnachtskonzerte des Zeitzer Oberstufenchores (OSC) haben sich über die Stadt hinaus einen Namen gemacht. In diesem Jahr gibt es zwei Termine: Am 18. Dezember, 18 Uhr singt der OSC in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz in der Humboldtstraße und am 21. Dezember, 17 Uhr, in der Schlosskirche Droyßig gemeinsam mit dem Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach.