weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Jubiläum für Chorleiter: Vor zehn Jahren übernahm Till Malte Mossner den OSC: So klingt Zeitz: Chor reist bis Mexiko und Kanada und präsentiert die Stadt

Jubiläum für Chorleiter: Vor zehn Jahren übernahm Till Malte Mossner den OSC So klingt Zeitz: Chor reist bis Mexiko und Kanada und präsentiert die Stadt

Der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird seit zehn Jahren von Till Malte Mossner geführt. Wie es ihm gelingt, Konzertreisen bis Mexiko und Kanada zu organisieren.

Von Yvette Meinhardt 03.12.2025, 17:00
Till Malte Mossner kam 2011 an das Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz und leitet seit zehn Jahren den Oberstufenchor.
Till Malte Mossner kam 2011 an das Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz und leitet seit zehn Jahren den Oberstufenchor. Foto: Frank Wäschle

Zeitz/MZ. - Die Weihnachtskonzerte des Zeitzer Oberstufenchores (OSC) haben sich über die Stadt hinaus einen Namen gemacht. In diesem Jahr gibt es zwei Termine: Am 18. Dezember, 18 Uhr singt der OSC in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz in der Humboldtstraße und am 21. Dezember, 17 Uhr, in der Schlosskirche Droyßig gemeinsam mit dem Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach.