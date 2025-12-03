Der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wird seit zehn Jahren von Till Malte Mossner geführt. Wie es ihm gelingt, Konzertreisen bis Mexiko und Kanada zu organisieren.

So klingt Zeitz: Chor reist bis Mexiko und Kanada und präsentiert die Stadt

Jubiläum für Chorleiter: Vor zehn Jahren übernahm Till Malte Mossner den OSC

Till Malte Mossner kam 2011 an das Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz und leitet seit zehn Jahren den Oberstufenchor.

Zeitz/MZ. - Die Weihnachtskonzerte des Zeitzer Oberstufenchores (OSC) haben sich über die Stadt hinaus einen Namen gemacht. In diesem Jahr gibt es zwei Termine: Am 18. Dezember, 18 Uhr singt der OSC in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz in der Humboldtstraße und am 21. Dezember, 17 Uhr, in der Schlosskirche Droyßig gemeinsam mit dem Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach.