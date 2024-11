Zeitz/MZ. - Einfach stehen, singen, fertig – nein das ist nicht mehr zeitgemäß. Das dachte sich Till Malte Mossner, Musiklehrer und Leiter des Oberstufenchores (OSC) des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Zeitz und holte sich Verstärkung für die Proben. Denn in Kürze geht ein anspruchsvolles Weihnachtsprogramm mit einigen Konzerten los. „Ich bin ausgebildete Musical-Darstellerin, singe selbst in einer Band, gebe Workshops und Coaching zur Bühnenpräsenz“, sagt Linda Jesse. Sie bietet Gesangsunterricht, gibt Tipps zur Atmung und Atemtechnik. So reiste die junge Frau aus Freiburg im Breisgau nach Zeitz, um den OSC zu coachen.

Für die Auftritte in der Weihnachtszeit studiert der Oberstufenchor (OSC) des Zeitzer Gymnasiums eine neue Chorerografie ein. Während des Liedes Stille Nacht greifen die Schüler zum Beispiel nach den Sternen. Foto: René Weimer

„Wir planen in der Weihnachtszeit eine Vielzahl von Auftritten, dafür wollen wir professionelle Choreografien einstudieren“, erzählt Chorleiter Mossner. So fahren die Gymnasiasten drei Tage nach Prag, um dort am Wettbewerb teilzunehmen. Dafür wünscht sich der Chorleiter eben mehr Bühnenpräsenz.

„Stellt euch erstmal schräg zum Publikum, dann geht der Klang in alle Richtungen und erfüllt den ganzen Raum“, gibt Linda Jesse konkrete Anweisungen. Beim MZ-Besuch wird das traditionelle Weihnachtslied Stille Nacht geprobt. Mit Mikro und Headset gibt Linda Hesse ihre Tipps für eine Choreografie: „Nehmt euren Arm hoch und greift nach den Sternen, füllt eure Bewegung mit einem Bild und hebt am Ende den Kopf nach oben.“ Die Schüler folgen den Anweisungen. Mal laufen die Mädchen und Jungen quer über die Bühne, dann wieder vereinen sie sich zu einem Pulk. Die Formationen werden immer wieder gewechselt.

Musical-Darstellerin Linda Jesse hat mit dem OSC geprobt. Foto: René Weimer

„Das ist schon mal eine ganz neue Herangehensweise“, sagt Lena Reinsberger. Sie ist 19 Jahre alt und studiert in Halle Medizin. Zur Chorprobe kommt sie immer wieder gern und regelmäßig nach Zeitz. „Seit der 6. Klasse war ich im Chor dabei. Ich singe sehr gern und es ist schön, die alten Freunde wiederzusehen“, sagt die junge Frau. Auch für Finn-Marvin Gipp ist die Gemeinschaft im Chor wichtig. „Wir sind eine tolle Gruppe und das Singen im Chor macht mir viel Spaß“, sagt der Zwölftklässler. Jeden Dienstag wird von 15 bis 16.30 Uhr in der Aula geprobt. Und Gymnasiast Magnus Hahn fügt hinzu: „Durch das Singen und die zahlreichen Auftritte im Chor bekommt man mehr Selbstbewusstsein, lernt, auf der Bühne zu stehen und vor vielen Leuten zu singen.“

Chorleiter Mossner hat viel vor in der Weihnachtszeit. So nimmt der Zeitzer Chor am 32. Advent & Christmas Choral Festival in Prag teil. Dazu gehört die musikalische Eröffnung des Prager Weihnachtsmarktes und vor allem stellen sich die Schüler einem Internationalen Chorwettbewerb mit Chören aus neun Ländern. „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Festival“, sagt Till Mossner und freut sich auf die Konzerte.