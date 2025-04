Binnen eines Tages sind die Retter der Feuerwehr Bernburg auf das Gelände neben des ehemaligen Asylbewerberheims am Teichweg gerufen worden, diesmal zum Großeinsatz.

Bis spät in die Nacht dauerte die Brandbekämpfung.

Bernburg/MZ - Der Feuerschein ist schon von der Annenbrücke aus zu sehen gewesen: Der Brand auf dem Gelände hinter des ehemaligen Asylheims am Teichweg in Bernburg hat am späten Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Lichterloh stand die Halle in Flammen. C. Müller

Gegen 20.45 Uhr ging der Notruf bei den Rettern der Feuerwehr Bernburg ein. „Als wir vor Ort ankamen, brannte die Halle schon in voller Ausdehnung, kurz darauf brach sie zusammen“, sagte Einsatzleiter Niels Hammemann. Sofort wurden alle Wehren der Stadt Bernburg nachalarmiet. Am Ende waren 104 Einsatzkräfte mit 24 Fahrzeugen vor Ort.

Es war aber nicht der einzige Brandherd, mit dem es die Retter zu tun bekamen. In einer weiteren Halle brannte unabhängig von der ersten Brandstelle Unrat. Mit Löschwasser aus der Saale bekämpften die Feuerwehrleute die Brände. Bis spät in die Nacht dauerte der Einsatz.

Kurios dabei: Erst am späten Nachmittag wurden die Retter bereits auf das Gelände gerufen. Dort brannte es in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Wie es zu den Feuern kommen konnte und ob sie im Zusammenhang stehen, müssen nun die Brandursachenermittler der Polizei klären.

Die Dessauer Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.