Geständnis im Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs? Bewährungsstrafe statt bis zu zehn Jahren Gefängnis? Angeklagte Nebraer Pflegedienstchefin vollführt Wende
Was am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Halle passierte und wie der Prozess nun weitergehen soll.
12.11.2025, 16:11
Nebra/Halle - Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen die Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes in Nebra vor dem Landgericht Halle hat die des gewerbsmäßigen Betruges Beschuldigte ein vollumfängliches Geständnis angekündigt.