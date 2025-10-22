Richter am Landgericht Halle reden der Beschuldigten, die die Vorwürfe abstreitet, am ersten Verhandlungstag angesichts der erdrückenden Indizienlage ins Gewissen. Wie ihr Verteidiger nun weiter vorgehen will.

Spannung in Betrugsprozess gegen Nebraer Pflegedienstinhaberin: Lenkt die Angeklagte ein?

Halle/Nebra - Nach gerade mal einer halben Stunde endete am Mittwoch (22. Oktober 2025) am Landgericht Halle der erste Verhandlungstag in der Strafsache gegen die Chefin eines Nebraer Pflegedienstes. Der 44-Jährigen, seit Februar 2015 Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes in der Unstrutstadt, wird gewerbsmäßiger Betrug in 51 Fällen vorgeworfen.