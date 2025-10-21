weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bahnhof Merseburg: Bahn saniert Gebäude - Stadt den Vorplatz zum ZOB

Die Deutsche Bahn erhält Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes, um 80 Empfangsgebäude in Deutschland aufzumöbeln. Merseburg ist eines davon. Der Bahnhofsmanager erklärt, was geplant ist. Und auch die Stadt Merseburg hat neue Ideen für das Bahnhofsumfeld.

Von Robert Briest Aktualisiert: 22.10.2025, 16:11
Merseburgs Bahnhofsgebäude stammt aus den 1950er Jahren und soll jetzt von der Bahn renoviert werden. Demnächst könnte davor eine stählerne Stadtsilhouette stehen.
Merseburgs Bahnhofsgebäude stammt aus den 1950er Jahren und soll jetzt von der Bahn renoviert werden. Demnächst könnte davor eine stählerne Stadtsilhouette stehen. (Foto: Robert Briest)

Merseburg/MZ. - Die Deutsche Bahn will bis 2030 bundesweit 80 Empfangsgebäude von Bahnhöfen sanieren. Und das Gute sei: „Merseburg ist dabei“, sagt Karsten Kammler, Leiter des für den ganzen Süden Sachsen-Anhalts zuständigen Bahnhofsmanagements Halle.