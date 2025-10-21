Stadt hat Pläne für Bahnhofsvorplatz Deutsche Bahn will Merseburger Hauptbahnhof sanieren

Die Deutsche Bahn erhält Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes, um 80 Empfangsgebäude in Deutschland aufzumöbeln. Merseburg ist eines davon. Der Bahnhofsmanager erklärt, was geplant ist. Und auch die Stadt Merseburg hat neue Ideen für das Bahnhofsumfeld.