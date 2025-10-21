Stadt hat Pläne für Bahnhofsvorplatz Deutsche Bahn will Merseburger Hauptbahnhof sanieren
Die Deutsche Bahn erhält Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes, um 80 Empfangsgebäude in Deutschland aufzumöbeln. Merseburg ist eines davon. Der Bahnhofsmanager erklärt, was geplant ist. Und auch die Stadt Merseburg hat neue Ideen für das Bahnhofsumfeld.
Aktualisiert: 22.10.2025, 16:11
Merseburg/MZ. - Die Deutsche Bahn will bis 2030 bundesweit 80 Empfangsgebäude von Bahnhöfen sanieren. Und das Gute sei: „Merseburg ist dabei“, sagt Karsten Kammler, Leiter des für den ganzen Süden Sachsen-Anhalts zuständigen Bahnhofsmanagements Halle.