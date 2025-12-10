Im Mai 2025 ging das vegane Café „Kommod“ im Dorf Boblas nahe Naumburg an den Start. Was das Gründer-Paar seitdem über sich und seine Gäste gelernt hat – und was die Besucher 2026 ganz neu erwartet.

Angebot ausweiten, gemütliche Atmosphäre bewahren: Was im veganen Café „Kommod“ ab 2026 anders wird

Johanna Watanabe steht mit Sohn Tommi im „Waldzimmer“, dem urigen, neu eingerichteten und nunmehr zweiten Gastraum ihres Cafés „Kommod“.

Boblas - Ein Treff mit zwei Gründern, die die ersten sechs Monate seit ihrem Geschäftsstart reflektieren, verspricht stets spannend zu werden. Und für das Gespräch mit Johanna Watanabe und Berni Lange, die im Mai in Boblas ihr Café „Kommod“ eröffnet haben, gilt das nur noch mehr.