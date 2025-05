Gastronomie-Neueröffnung nahe Naumburg Banane-Curry-Pizza & Co.: Welche Spezialitäten Chefbäcker und Koch Berni im Café „Kommod“ in Boblas auftischt

In Naumburgs Ortsteil Boblas gibt es ein neues gastronomisches Angebot. Was es mit dem dort servierten „Schwarzwälder Kirschboden“ auf sich hat und was der vegane Menüabend jeden Freitag bietet.