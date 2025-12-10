Discounter in Freyburg Aldi-Filiale eröffnet nach Modernisierung am Donnerstag - Was die Kunden so alles erwartet
In den vergangenen Monaten ist die Aldi-Filiale am Freyburger Friedhofsweg grundlegend modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Was neu für die Kunden und die Mitarbeiter ist.
Aktualisiert: 10.12.2025, 17:10
Freyburg - Daniela Gabor ist die Vorfreude deutlich anzumerken. „Freilich freue ich mich“, sagt die Balgstädterin lächelnd. Weder eine Reise steht an, noch winkt ein Lotto-Gewinn, vielmehr hat sich ihr Arbeitsplatz komplett gewandelt.