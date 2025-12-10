weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Discounter in Freyburg: Aldi-Filiale eröffnet nach Modernisierung am Donnerstag - Was die Kunden so alles erwartet

In den vergangenen Monaten ist die Aldi-Filiale am Freyburger Friedhofsweg grundlegend modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Was neu für die Kunden und die Mitarbeiter ist.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 10.12.2025, 17:10
Filialleiterin Daniela Gabor freut sich auf die Arbeit im neuen Markt. Seit 27 Jahren ist die Balgstädterin bei Aldi tätig.
Filialleiterin Daniela Gabor freut sich auf die Arbeit im neuen Markt. Seit 27 Jahren ist die Balgstädterin bei Aldi tätig. (Foto: Torsten Biel)

Freyburg - Daniela Gabor ist die Vorfreude deutlich anzumerken. „Freilich freue ich mich“, sagt die Balgstädterin lächelnd. Weder eine Reise steht an, noch winkt ein Lotto-Gewinn, vielmehr hat sich ihr Arbeitsplatz komplett gewandelt.