weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Bürgermeisterwahl steht bevor: Zweiter Interessent meldet sich für Posten im Mansfelder Grund-Helbra

Eil
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz

Bürgermeisterwahl steht bevor Zweiter Interessent meldet sich für Posten im Mansfelder Grund-Helbra

Für Norbert Born, hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, geht die Amtszeit im nächsten Jahr zu Ende. Der SPD-Politiker tritt nicht erneut zur Wahl an. Wer ihm ins Amt folgen will.

Von Daniela Kainz 11.12.2025, 15:45
Im nächsten Jahr wird im Mansfelder Grund-Helbra ein neuer Bürgermeister gewählt.
Im nächsten Jahr wird im Mansfelder Grund-Helbra ein neuer Bürgermeister gewählt. (Foto: Maik Schumann)

Helbra/MZ. - Ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra wird im nächsten Jahr gewählt. Nach Bauamtsleiter Lars Hesse aus der Verwaltung meldet jetzt ein zweiter Bewerber Interesse an, das Amt ab Oktober 2026 übernehmen zu wollen.