Für Norbert Born, hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, geht die Amtszeit im nächsten Jahr zu Ende. Der SPD-Politiker tritt nicht erneut zur Wahl an. Wer ihm ins Amt folgen will.

Zweiter Interessent meldet sich für Posten im Mansfelder Grund-Helbra

Im nächsten Jahr wird im Mansfelder Grund-Helbra ein neuer Bürgermeister gewählt.

Helbra/MZ. - Ein neuer hauptamtlicher Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra wird im nächsten Jahr gewählt. Nach Bauamtsleiter Lars Hesse aus der Verwaltung meldet jetzt ein zweiter Bewerber Interesse an, das Amt ab Oktober 2026 übernehmen zu wollen.