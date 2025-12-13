Nach Problemen im Vorjahr kann an der Grundschule Alsleben wieder regulärer Unterricht stattfinden. Das war auch Thema zur Schulhofweihnacht.

Zur Schulhofweihnacht wird zwei Menschen ganz besonders gedankt

Alsleben/MZ. - Dass sie in diesem Jahr eine richtige Schulhofweihnacht veranstalten würden, mit allem, was dazu gehört, hätten Lehrer und Schüler der Grundschule Alsleben im vergangenen Jahr wohl nicht für möglich gehalten. Die Situation an der Schule war mehr als angespannt: Aus unterschiedlichen Gründen fehlten Lehrer und so manches Mal konnten die Kinder nur dank Freiwilliger sowie Mitarbeiter aus der Verwaltung betreut werden. An normalen Unterricht war oft nicht zu denken.