Vernetzte Ampeln könnten Autofahrern anzeigen, wann sie Grün erreichen. Im Kreis Wittenberg gibt es schon jede Menge davon. Was in naher Zukunft geplant ist und wo diese Technik bereits funktioniert.

Auf der „grünen Welle“ surfen: Wo Ampeln im Kreis Wittenberg bereits mit Autos kommunizieren und was geplant ist

Diese Ampel am Dessauer Ring in Wittenberg kann bereits digitale Rot- und Grünphasen an kompatible Autos übermitteln.

Wittenberg/MZ. - Wer auf Straßen im Kreis Wittenberg fährt, kennt das: Man rollt auf die nächste Kreuzung zu, der Blick wandert zwischen Tacho und Ampel und doch entscheidet am Ende oft der Zufall, ob man die Grünphase erwischt. Die sogenannte „grüne Welle“ ist eher ein Glückstreffer. Dabei gibt es längst Technik, die genau das ermöglichen könnte: Moderne Ampeln, die mit Autos sprechen, Geschwindigkeiten empfehlen und sogar Staus vorbeugen. Vor allem in Ballungszentren wie Düsseldorf und Berlin funktioniert das bereits im Echtbetrieb. Wo es im Kreis solche Ampeln gibt und wie die Pläne für die nahe Zukunft aussehen.