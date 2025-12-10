Historische Gaststätte im Böllberger Weg Vom Kurfürsten zum Kaffeegarten an der Saale in Halle: Das sagen die neuen Gastronomen
Der Kaffeegarten war 150 Jahre eine angesagte Gastronomie im Süden Halles. Dank millionenschwerer Investitionen der GWG kehrt ein Restaurant dorthin zurück.
Aktualisiert: 10.12.2025, 17:33
Halle (Saale)/MZ - Die Wohnungsgesellschaft GWG aus Halle-Neustadt hat ein weiteres Puzzlestück zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ am Böllberger Weg fertig. Jetzt steht auch der Betreiber der neuen Gaststätte fest.