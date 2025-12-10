Der Kaffeegarten war 150 Jahre eine angesagte Gastronomie im Süden Halles. Dank millionenschwerer Investitionen der GWG kehrt ein Restaurant dorthin zurück.

Vom Kurfürsten zum Kaffeegarten an der Saale in Halle: Das sagen die neuen Gastronomen

Stefan Werner, Oliver Pretzsch, Jana Kozyk und Jens Schade (v.l.n.r.) unterzeichneten den Mietvertrag für das Restaurant und die Festsäle.

Halle (Saale)/MZ - Die Wohnungsgesellschaft GWG aus Halle-Neustadt hat ein weiteres Puzzlestück zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ am Böllberger Weg fertig. Jetzt steht auch der Betreiber der neuen Gaststätte fest.