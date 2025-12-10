weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  Historische Gaststätte im Böllberger Weg: Vom Kurfürsten zum Kaffeegarten an der Saale in Halle: Das sagen die neuen Gastronomen

Historische Gaststätte im Böllberger Weg Vom Kurfürsten zum Kaffeegarten an der Saale in Halle: Das sagen die neuen Gastronomen

Der Kaffeegarten war 150 Jahre eine angesagte Gastronomie im Süden Halles. Dank millionenschwerer Investitionen der GWG kehrt ein Restaurant dorthin zurück.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 10.12.2025, 17:33
Stefan Werner, Oliver Pretzsch, Jana Kozyk und Jens Schade (v.l.n.r.) unterzeichneten den Mietvertrag für das Restaurant und die Festsäle.
Stefan Werner, Oliver Pretzsch, Jana Kozyk und Jens Schade (v.l.n.r.) unterzeichneten den Mietvertrag für das Restaurant und die Festsäle. (Foto: GWG)

Halle (Saale)/MZ - Die Wohnungsgesellschaft GWG aus Halle-Neustadt hat ein weiteres Puzzlestück zum Kaffeegarten „Am Mühlwerder“ am Böllberger Weg fertig. Jetzt steht auch der Betreiber der neuen Gaststätte fest.