Zwölf Millionen Euro investiert die GWG in das historische Gaststätten-Ensemble am Mühlwerder in Halle. Der Süden der Stadt bekommt damit eine idyllische Gastronomie.

Der neue Kaffeegarten am Böllberger Weg in Halle - was über das Restaurant bekannt ist

So sieht das Kaffeegarten-Ensemble am Böllberger Weg mit Gastronomie und Ferienwohnungen aus.

Halle (Saale)/MZ. - Für Mario Arlt ist die Baustelle Kaffeegarten am Böllberger Weg wie eine Reise in die Vergangenheit. „Ich bin in den 1970er Jahren oft mit meinem Opa hier gewesen. Er trank ein Bier, für mich gab es Mohnkuchen und Fassbrause“, sagt der Polier der Firma Papenburg. Die Nähe zu Saale und Rabeninsel, der idyllische Biergarten mit den großen Kastanien: „Der Kaffeegarten war für Hallenser ein Geheimtipp.“