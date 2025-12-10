Der Harzklub-Zweigverein Ballenstedt und die Jägerschaft Quedlinburg laden gemeinsam nach Ballenstedt ein. Nach einer Wanderung durch den winterlichen Wald gibt es Glühwein und Würstchen.

Ballenstedt/MZ. - Zum „Advent im Jagdhaus“ laden der Harzklub-Zweigverein Ballenstedt und die Jägerschaft Quedlinburg am kommenden Samstag, dem 13. Dezember, ein. Über zehn Kilometer geht es auf der letzten Wanderung des Zweigvereins in diesem Jahr noch einmal rund um Ballenstedt.

Die Route führt vorbei am Schirm - der kleine Rastplatz ist Stempelstelle 182 der Harzer Wandernadel. „Gerade der Bereich, der jetzt zu bewandern ist, ist sehr schön“, sagt Zweigvereins-Vorsitzender Rainer Lange. Besonders im Winter: „Wenn kein Laubkleid auf den Bäumen ist, kann man wesentlich mehr sehen.“

Harzklub-Zweigverein Ballenstedt bietet regelmäßig geführte Wanderungen an

Vom Ausgangspunkt der Wanderung am Parkplatz Schlossplatz geht es ab 9 Uhr vorbei am Glockenteich durch das Amtmanntal zum Borkenhäuschen, einer kleinen Schutzhütte, und weiter über den Meiseberger Weg zur Jagdhütte der Jägerschaft Quedlinburg, die die Wanderer mit Glühwein und Würstchen bewirtet. Mit dem gemütlichen Beisammensein klingt die Wanderung aus.

„Das Wanderjahr ist gut gelaufen“, stellt Rainer Lange fest. Bei den Wanderungen, die ab Ende März zweimal im Monat angeboten werden, seien stets zwischen 15 und 20 Teilnehmer gezählt worden. Sie kamen nicht nur aus Ballenstedt, sondern auch aus Aschersleben, Schadeleben oder Quedlinburg.

Mehr als Wandern: Harzklub-Zweigvereine halten Schutzütten, Bänke und Wanderschilder in Ordnung

Allerdings kämpft der Zweigverein mit Nachwuchsproblemen: „Wir überaltern“, sagt Rainer Lange. „Junge Leute wandern auch, aber nur innerhalb ihrer Familie.“ Dabei wären Jüngere im Verein mehr als willkommen, geht es doch nicht nur um die Organisation von Wanderungen: „Schutzhütten erhalten, Bänke und Wanderschilder, das muss alles getan werden, und uns fehlt oftmals die Unterstützung. Das bleibt meist auf fünf, sechs Leute verteilt.“

Der Harzklub-Zweigverein Ballenstedt und die Jägerschaft Quedlinburg laden zweimal im Jahr zu gemeinsamen Wanderungen ein. Einmal zur Rotwildwanderung zum Beginn der Brunftzeit des Rotwilds und einmal im Winter zum Abschluss des Wanderjahres. „Das ist eine schöne Gemeinschaft“, betont Rainer Lange. „Wir ergänzen uns.“