Sandersdorf/MZ. - Mit festlichen Klängen, kraftvollen Stimmen und beeindruckender Präzision kehrt die U.S. Army Europe and Africa Band & Chorus in die Mehrzweckhalle Sandersdorf zurück. Am Montag, 15. Dezember, laden Musiker zu einem Adventskonzert ein, das musikalisch Brücken zwischen Nationen schlägt. Das Orchester der US-Streitkräfte in Europa zählt zu den renommiertesten Militärensembles weltweit. Mit einem Repertoire, das von klassischen Weihnachtsliedern über Gospel bis zu modernen Arrangements reicht, begeistert das Ensemble regelmäßig internationale Gäste.

Der Einlass in Sandersdorf beginnt ab 17.30 Uhr. Veranstaltet wird das Konzert erneut vom Lions Club Bitterfeld. Karten und Platzreservierungen sind unter Tel.: 0175/207 03 23 bei Georg Kuropka erhältlich.