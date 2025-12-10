Freie Fahrt in Wolfsberg: Die Einwohner des Ortes können sich über zwei neue Brücken freuen, welche die Stadt für mehr als eine Dreiviertelmillion Euro errichtet hat.

Großprojekt in kleinem Sangerhäuser Ortsteil: Neue Brücken endlich befahrbar - was jetzt noch für Arbeiten anstehen

Endlich freie Fahrt: Blick auf die beiden neuen Brücken in Wolfsberg.

Wolfsberg/MZ. - Die Einwohner des kleinen Sangerhäuser Ortsteils Wolfsberg können sich freuen: Die zwei benachbarten kleinen Brücken im Verlauf der Straße „Wolfsberger Gänseberg“ sind nach knapp sechs Monaten Bauzeit fertiggestellt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Bei dem insgesamt 760.000 Euro teuren Projekt, das seit vielen Jahren geplant war, wurden die alten Bauwerke, die über die Flüsschen Wipper und Weißenborn führen, komplett abgerissen. Sie waren in einem so schlechten baulichen Zustand, dass sie teils bereits vor vielen Jahren gesperrt werden mussten.