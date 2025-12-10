Zwischen knusprigen Krusten, feinem Marzipan und zartem Dekorschnee entsteht bei Hardy Kunze in Kayna jedes Jahr ein Stück Weihnachtsmagie. Was dieses Jahr noch im Trend ist.

Die Herstellung von Baumkuchen ist sehr zeitintensiv. Jede Schicht wird einzeln auf einer sich drehenden Walze gebacken.

Kayna/MZ. - „It’s beginning to look a lot like Christmas“ klingt es aus dem Radio, während Konditormeister Hardy Kunze die letzten Schichten auf seinen Baumkuchen aufträgt. Rund zwei Stunden hat er den Teig auf eine Walze aufgetragen, die sich vor der temperierten Heizspirale dreht – eine Kunst, die Geduld, Erfahrung und Leidenschaft verlangt. Durch dieses traditionelle Verfahren entsteht die charakteristische goldbraune Kruste: außen fein knusprig, innen wunderbar saftig und zart.