  4. Kinderfeuerwehr in der Stadt Thale: Nikolaus in der Turnhalle: Sportlicher Feuerwehrnachwuchs freut sich über Besuch

Statt Weihnachtsfeier: Kinder und Jugendliche aller Ortswehren der Stadt Thale kommen zum großen Zweifelderball-Nikolausturnier zusammen.

10.12.2025, 20:00
Der Nikolaus besucht das Zweifelderball-Turnier von Kinder- und Jugendwehren aus der Stadt Thale.
Der Nikolaus besucht das Zweifelderball-Turnier von Kinder- und Jugendwehren aus der Stadt Thale.

Thale/MZ/son. - Hochspringen und dabei die Beine anziehen, sich fix ducken oder eine fast schon elegante Drehungen machen – mit verschiedenen Manövern versucht der Feuerwehrnachwuchs, sich von heransausenden Bällen nicht treffen zu lassen. Das erste Zweifelderball-Nikolausturnier der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Thale war ein voller Erfolg.