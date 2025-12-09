Wiedereröffnung nach Dachreparatur Penny in Roßla kann wieder öffnen – Ab wann der Discounter sowie die Filialen von Bokrant und Makrinius starten
Nach erfolgreicher Dachsanierung kehrt Leben in den Penny-Markt in Roßla zurück: Die Bäckerei Bokrant, die Fleischerei Makrinius und der Discounter selbst können wieder öffnen. Ab wann der Verkauf losgeht.
Aktualisiert: 09.12.2025, 12:48
Rossla/MZ. - Gute Nachricht für die Kunden des Penny-Marktes in Roßla: Der Discounter und die beiden darin befindlichen Geschäfte dürfen wieder öffnen.