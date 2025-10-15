Der Verursacher des Unfalls, bei dem 2024 zwischen Naumburg und Schönburg drei junge Menschen starben, muss für zwei Jahre hinter Gitter. Landgericht weist Antrag auf Bewährungstrafe ab. Was Angehörige zur Entschuldigung des geständigen Weißenfelsers sagen.

Urteil rechtskräftig: Unfallfahrer muss für zwei Jahre ins Gefängnis

Das Unfallauto, in dem drei junge Menschen bei Naumburg auf tragische Weise ihr Leben verloren.

Schönburg/Halle (Saale). - Die vom Amtsgericht Naumburg gegen den Unfallfahrer vom Naumburger Kirschfest verhängte Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung hat Bestand. Bei dem Unfall in der Nacht zum 1. Juli 2024 nahe Schönburg waren drei junge Erwachsene ums Leben gekommen.