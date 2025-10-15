Sein Metier ist der Horror: Sebastian Förster schreibt unter dem Pseudonym G. S. Foster gruselige Bücher über Mord, Horror und Vampire. Am 15. Oktober erscheint sein neues Hörbuch. Wie es entstanden ist.

15 Bücher, davon vier in diesem Jahr, hat Sebastian Förster geschrieben. Er ist Autor und lebt in Bornitz.

Bornitz/MZ. - Eine dunkle Straße, Regen, Scheinwerferlicht und ein brutaler Mord. Ein Albtraum beginnt, so heißt es im Trailer zum neuen Hörbuch von Sebastian Förster. Ab dem 15. Oktober kann man das Hörbuch Der Parasit im Internet streamen. „Es ist mein erstes Auftragswerk, denn der Verlag Blitz hat mich im vergangenen Jahr angefragt, ob ich für sie ein Buch schreiben kann“, erzählt Autor Sebastian Förster. So kam es zu dieser Premiere und dem vierten Horror-Buch in diesem Jahr. Denn eigentlich schreibt der Autor G.S. Foster aus Bornitz ohne Verlag. Seine Bücher konnte man bisher nur über Amazon bestellen und erst dann wurden sie gedruckt.