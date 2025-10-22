Im August gibt der 85-jährige Naumburger Heinz Frommater eine ungewöhnliche Kontaktanzeige auf. Gleich 14 Frauen melden sich. An welchen traurigen Ort ihn die erste Reise mit der Auserwählten führt.

Lernten sich im August per Kontaktanzeige kennen: Rita Hilpert aus Freyburg und Heinz Frommater aus Naumburg.

Naumburg/Freyburg. - „Welche liebe, nette Frau darf ich (84) zu Kurzurlaub (4 Tage) einladen?“ Es sind wenige Worte, doch sie scheinen die Frauenwelt zu beeindrucken. Aufgegeben wurden sie als Kontaktanzeige vom Naumburger Heinz Frommater im August dieses Jahres, und es sind gleich zwei Dinge, die auffallen. „Die 84 stimmte gar nicht mehr, als die Annonce in der Zeitung erschien“, erzählt der Rentner. Er habe die Anzeige schon ein ganzes Jahr in der Brieftasche bei sich getragen, „zu feige, sie abzuschicken“.