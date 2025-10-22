weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. RE7 zwischen Dessau und Berlin: Überfüllung sorgt für Reise-Ärger

Probleme bei der Deutschen Bahn RE7 von Dessau nach Berlin sind ständig überfüllt - Pro Bahn fordert mehr und längere Züge

Weil auf der Bahn-Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen und langen Umleitungen. Reisende weichen auf Züge ab Dessau aus und stehen dort eng gedrängt. Reagiert die Bahn?

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 22.10.2025, 18:12
Ein voller Bahnsteig, dort wo der RE7 von Dessau nach Berlin fährt, ist seit Wochen Normalität, wie hier Anfang Oktober. Wegen Bauarbeiten auf anderen Routen weichen mehr Passagiere auf die Verbindung aus. 
Ein voller Bahnsteig, dort wo der RE7 von Dessau nach Berlin fährt, ist seit Wochen Normalität, wie hier Anfang Oktober. Wegen Bauarbeiten auf anderen Routen weichen mehr Passagiere auf die Verbindung aus.  Foto: Oliver Müller-Lorey

Dessau/MZ. - Ein sonniger Samstagmorgen auf dem Dessauer Hauptbahnhof.  Auf Bahnsteig 6 herrscht dichtes Gedränge. Reisende mit Koffern, einige mit Fahrrädern warten auf den Regionalexpress 7 (RE), der jeden Augenblick einfahren wird. Als er hält, stürmen Familien, Studenten, Ausflügler und Senioren zu den Türen, um möglichst schnell in den Zug zu kommen und noch einen Sitzplatz zu ergattern. Nicht allen gelingt das. Für sie bedeutet das: Eine Stunde und 39 Minuten stehen im vollen Waggon.