Probleme bei der Deutschen Bahn RE7 von Dessau nach Berlin sind ständig überfüllt - Pro Bahn fordert mehr und längere Züge
Weil auf der Bahn-Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen und langen Umleitungen. Reisende weichen auf Züge ab Dessau aus und stehen dort eng gedrängt. Reagiert die Bahn?
Aktualisiert: 22.10.2025, 18:12
Dessau/MZ. - Ein sonniger Samstagmorgen auf dem Dessauer Hauptbahnhof. Auf Bahnsteig 6 herrscht dichtes Gedränge. Reisende mit Koffern, einige mit Fahrrädern warten auf den Regionalexpress 7 (RE), der jeden Augenblick einfahren wird. Als er hält, stürmen Familien, Studenten, Ausflügler und Senioren zu den Türen, um möglichst schnell in den Zug zu kommen und noch einen Sitzplatz zu ergattern. Nicht allen gelingt das. Für sie bedeutet das: Eine Stunde und 39 Minuten stehen im vollen Waggon.