Weil auf der Bahn-Strecke zwischen Bitterfeld und Berlin gebaut wird, kommt es seit Wochen zu Zugausfällen und langen Umleitungen. Reisende weichen auf Züge ab Dessau aus und stehen dort eng gedrängt. Reagiert die Bahn?

RE7 von Dessau nach Berlin sind ständig überfüllt - Pro Bahn fordert mehr und längere Züge

Ein voller Bahnsteig, dort wo der RE7 von Dessau nach Berlin fährt, ist seit Wochen Normalität, wie hier Anfang Oktober. Wegen Bauarbeiten auf anderen Routen weichen mehr Passagiere auf die Verbindung aus.

Dessau/MZ. - Ein sonniger Samstagmorgen auf dem Dessauer Hauptbahnhof. Auf Bahnsteig 6 herrscht dichtes Gedränge. Reisende mit Koffern, einige mit Fahrrädern warten auf den Regionalexpress 7 (RE), der jeden Augenblick einfahren wird. Als er hält, stürmen Familien, Studenten, Ausflügler und Senioren zu den Türen, um möglichst schnell in den Zug zu kommen und noch einen Sitzplatz zu ergattern. Nicht allen gelingt das. Für sie bedeutet das: Eine Stunde und 39 Minuten stehen im vollen Waggon.