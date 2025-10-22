Stephanie Schönau hat ihre Arbeit im Rathaus III aufgenommen. Warum sich die 39-jährige Wahl-Baalbergerin als Nachfolgerin von Paul Koller bewarb und wie sie privat tickt.

Bernburgs neue Dezernentin begeistert sich fürs Klavier ebenso wie für die Kettensäge

Stephanie Schönau ist die neue Dezernentin für Soziales, Kultur, Sport und Ordnung bei der Stadtverwaltung Bernburg. Sie hat ihr Büro im Rathaus III.

Bernburg/MZ. - Die Fußstapfen, die Paul Koller mit seiner Pensionierung nach 33 Jahren als Dezernent für Soziales, Kultur und Sport in der Stadtverwaltung Bernburg hinterlassen hat, sind groß. Das weiß seine Nachfolgerin Stephanie Schönau. Bange ist der 39-jährigen Baalbergerin vor ihrem neuen Aufgabenfeld deshalb nicht, das sie als reizvolle und passende Herausforderung für sich sieht. Zumal es diesmal kein Sprung ins kalte Wasser ist wie noch 2019, als die Juristin aus einer Magdeburger Anwaltskanzlei als Sozialdezernentin ins Köthener Rathaus wechselte. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier anfangen konnte“, sagt sie über den Start in Bernburg.