Olaf Feuerborn, der auch Präsident des Landesbauernverbandes ist, blickt auf die Ernte - und benennt auch die Probleme, mit denen seine Kollegen abseits der Felder zu kämpfen haben. Was Feuerborn fordert.

Bauern bilanzieren Kartoffelernte - Welche Probleme der Regen und die Glasflügelzikade bereiten

Die Mitarbeiter der APH Hinsdorf sind derzeit noch mit der Ernte von Zuckerrüben auf einem Feld bei Drosa beschäftigt.

Köthen/MZ. - Der Monat Oktober geht fast zu Ende, die Zeitumstellung naht und trotzdem ist auf den Feldern im Altkreis Köthen noch tüchtig Betrieb. Der Großteil der Ernte ist eingefahren. Als Letztes kommen nun Körnermais und Zuckerrüben dran. Aber die Aufmerksamkeit der Bauern gilt auch dem Ausbringen der Winterfrüchte und bereits den Vorbereitungen für das nächste Jahr. „Das wird noch zwei bis drei Wochen so gehen, dann kehrt allmählich Ruhe ein“, sagt Olaf Feuerborn.