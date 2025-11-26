Jetzt live:
Prozess zu Betrug bei ambulanten Pflegeleistungen Geständnis da, Fragen bleiben: Wie es für angeklagte Nebraer Pflegedienstchefin weitergeht
Wie angekündigt, hat die des gewerbsmäßigen Betrugs beschuldigte Nebraer Pflegedienstinhaberin die ihr vorgeworfenen Taten vollumfänglich eingeräumt. Welche überraschenden Details der in dem Fall ermittelnde Kriminalbeamte vor dem Landgericht Halle schilderte.
26.11.2025, 17:23
Halle/Nebra - Auch nach dem Geständnis der angeklagten Nebraer Pflegedienstinhaberin im Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Landgericht Halle bleiben Fragen offen.