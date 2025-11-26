Jetzt live:
Arbeitsunfall in Amsdorf Nach tragischem Tod des 27-Jährigen bei Romonta - Werksleitung verweigert Vater Zugang zum Unglücksort
Im September kam ein 27-jähriger Mitarbeiter im Romonta-Werk Amsdorf ums Leben. Nun sorgt eine Entscheidung für Aufsehen: Nur die Lebensgefährtin und die Mutter durften an den Unglücksort – dem Vater wurde der Zutritt verwehrt. Wie die Werksleitung das begründete.
26.11.2025, 18:00
Amsdorf/MZ. - Am 7. November wurde der junge Mann, der im September bei einem Arbeitsunfall im Romonta-Werk in Amsdorf ums Leben kam, in Warnemünde auf offener See im engsten Familienkreis bestattet.