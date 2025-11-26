Arbeitsunfall in Amsdorf Nach tragischem Tod des 27-Jährigen bei Romonta - Werksleitung verweigert Vater Zugang zum Unglücksort

Im September kam ein 27-jähriger Mitarbeiter im Romonta-Werk Amsdorf ums Leben. Nun sorgt eine Entscheidung für Aufsehen: Nur die Lebensgefährtin und die Mutter durften an den Unglücksort – dem Vater wurde der Zutritt verwehrt. Wie die Werksleitung das begründete.