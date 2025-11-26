Am 13./14. Dezember lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Damit die Züge rollen können, ist an diesem Sonnabend ein Arbeitseinsatz geplant.

In den vergangenen Jahren rollte zur Weihnachtszeit hin und wieder mal ein Sonderzug bis in die Fachwerkstadt im Südharz.

Stolberg/MZ. - Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag, ganz besonders dürften sich Eisenbahnfreunde angesprochen fühlen: Am 13. und 14. Dezember, also am 3. Adventswochenende, lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Die Gäste können diesmal mit nostalgischen Zügen ganz entspannt anreisen - ab Sangerhausen und Berga-Kelbra sowie mit Anschlussmöglichkeiten aus beziehungsweise in Richtung Halle, Magdeburg und Kassel. Doch noch gibt es einiges vorzubereiten.