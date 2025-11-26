Jetzt live:
Tourismus im Südharz Sonderzüge zum Stolberger Weihnachtsmarkt
Am 13./14. Dezember lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Damit die Züge rollen können, ist an diesem Sonnabend ein Arbeitseinsatz geplant.
26.11.2025, 18:00
Stolberg/MZ. - Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag, ganz besonders dürften sich Eisenbahnfreunde angesprochen fühlen: Am 13. und 14. Dezember, also am 3. Adventswochenende, lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Die Gäste können diesmal mit nostalgischen Zügen ganz entspannt anreisen - ab Sangerhausen und Berga-Kelbra sowie mit Anschlussmöglichkeiten aus beziehungsweise in Richtung Halle, Magdeburg und Kassel. Doch noch gibt es einiges vorzubereiten.