Tourismus im Südharz Sonderzüge zum Stolberger Weihnachtsmarkt

Am 13./14. Dezember lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Damit die Züge rollen können, ist an diesem Sonnabend ein Arbeitseinsatz geplant.

Von Helga Koch 26.11.2025, 18:00
In den vergangenen Jahren rollte zur Weihnachtszeit hin und wieder mal ein Sonderzug bis in die Fachwerkstadt im Südharz.
Stolberg/MZ. - Die Vorfreude wächst von Tag zu Tag, ganz besonders dürften sich Eisenbahnfreunde angesprochen fühlen: Am 13. und 14. Dezember, also am 3. Adventswochenende, lädt die Fachwerkstadt Stolberg zum Weihnachtsmarkt ein. Die Gäste können diesmal mit nostalgischen Zügen ganz entspannt anreisen - ab Sangerhausen und Berga-Kelbra sowie mit Anschlussmöglichkeiten aus beziehungsweise in Richtung Halle, Magdeburg und Kassel. Doch noch gibt es einiges vorzubereiten.