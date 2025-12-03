Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Lotto-Verkaufsstelle im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eingebrochen. Wie die Täter aussehen.

Scheibe eingeschlagen! Unbekannte brechen in Lotto-Laden in der Neuen Neustadt ein - So sehen die Täter aus

Unbekannte sind in einen Lotto-Laden im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eingebrochen. Ein Zeuge hat die Täter dabei beobachtet.

Magdeburg. - In der Nacht zum Mittwoch ist im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt in eine Lotto-Verkaufsstelle eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben zwei Unbekannte dabei Tabak erbeutet.

Laut den Angaben drückten die beiden Täter das Rolltor der Filiale gewaltsam auf. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Annahmestelle mit einem Feuerlöscher ein.

Ein Zeuge habe die Tat beobachtet und sofort die Polizei informiert, heißt es weiter. Eine eingeleitete Fahndung mit Suchhunden und Polizeihubschrauber sei jedoch erfolglos geblieben.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

schwarze Weste

helle Oberbekleidung

Hose mit rotem Streifen an der Seitennaht

weiße Schuhe

Täter 2:

helle Ärmel der Oberbekleidung

Hose mit weißem Streifen an der Seitennaht

dunkle Haare

Beutel der Marke „New Yorker“

Das Polizeirevier Magdeburg bitte um Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen unter 0391/5463295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt.