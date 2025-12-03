An einer Haltestelle am Breiten Weg in Magdeburg ist am Dienstagabend ein 24-jähriger Mann niedergeschlagen worden. Er war zuvor mit einem 31-Jährigen in Streit geraten - wegen zwei Pfandflaschen.

Magdeburg. - Am Breiten Weg in Magdeburg ist es am Dienstagabend zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 24-jähriger Mann mit einer Glasflasche niedergeschlagen.

Der Polizei zufolge befand sich der 24-Jährige an einer Haltestelle, als ein 31-Jähriger zwei seiner Pfandflaschen an sich nahm. Als der Jüngere den Mann darauf hingewiesen habe, dass es sich um sein Eigentum handele, habe dieser ihm zunächst gegen den Kopf geschlagen, so die Polizei.

Mann mit Glasflasche niedergeschlagen: Polizei nimmt Täter fest

Anschließend habe der 31-Jährige mit einer Glasflasche erneut zugeschlagen, woraufhin der 24-Jährige zu Boden gestürzt sei. Dort habe der Angreifer weiter auf ihn eingeschlagen, bevor er schließlich zu Fuß geflüchtet sei und den Verletzten zurückgelassen habe, so die Polizei. Der Geschädigte musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Während der eingeleiteten Fahndung stellte die Polizei den Tatverdächtigen. Bei einer Atemalkoholkontrolle sei bei ihm ein Wert von über einem Promille festgestellt worden, so die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Übrigens war er nicht der einzige, der betrunken war: Bei dem Opfer zeigte der Test mehr als drei Promille an.