Die Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft hilft Weihnachtswünsche zu erfüllen und lädt am 18. Dezember zu „Weihnachten im Hof“ ein. Was genau geplant ist.

Vereine und Kindereinrichtungen in Aschersleben und den Ortsteilen können einen lang gehegten Weihnachtswunsch bei der AGW abgeben. Vielleicht wird dieser dann erfüllt.

Aschersleben/MZ - Noch bis zum kommenden Freitag, 5. Dezember, haben Vereine oder Kindereinrichtungen aus Aschersleben und den Ortsteilen Gelegenheit, sich an der Wunschzettelaktion der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) zu beteiligen.

Dafür können sie einen lang gehegten, möglichst konkreten Wunsch – etwa ein Brettspiel, einen Fußball oder Musikinstrumente – auf einen Wunschzettel schreiben und diesen fristgerecht in der Geschäftsstelle der AGW, Magdeburger Straße 28, abgeben oder per E-Mail an [email protected] senden. Wichtig ist es dabei, den Namen der Einrichtung zu nennen, sowie einen Ansprechpartner, die Adresse und eine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse der Teilnehmer.

Am 9. Dezember gibt die AGW auf ihren Social-Media-Kanälen dann bekannt, wer vom Weihnachtsmann beschenkt wird.

Weihnachten im Hof

Außerdem lädt die AGW am Donnerstag, 18. Dezember, in der Zeit von 17 bis 21 Uhr zu „Weihnachten im Hof“ ein – und zwar im Hof des Gebäudes Markt 3. Die Besucher dürfen sich laut einer Ankündigung im sozialen Netzwerk Facebook auf eine gemütliche Atmosphäre freuen, mit Lichterglanz und warmen Getränken.