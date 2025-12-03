Stiftung und Freundeskreis übergeben in Wittenberg fotografisches Kunstwerk, das die Lichtwirkung der farbigen Glasfenster der Schlosskirche in den Blick nimmt.

Die Künstlerin Margret Hoppe hat das Triptychon „Die Wiederkehr des Lichts“ geschaffen. Am Sonnabend wird es vorgestellt.

Wittenberg/MZ. - Für viele Einheimische sind die Glasfenster der Wittenberger Schlosskirche ein ansehenswerter Teil der Kirchen- und Heimatgeschichte. Und bei den Besuchern von auswärts bewirken sie neben der künstlerischen Wertschätzung manchmal auch ein freudiges Erkennen der Wappen ihrer Heimatstadt auf den Kirchenfenstern im Seitenschiff.