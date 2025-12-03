Kirchen- und Heimatgeschichte in Wittenberg Glasfenster in der Schlosskirche: Welches Werk Margret Hoppe präsentiert
Stiftung und Freundeskreis übergeben in Wittenberg fotografisches Kunstwerk, das die Lichtwirkung der farbigen Glasfenster der Schlosskirche in den Blick nimmt.
03.12.2025, 15:48
Wittenberg/MZ. - Für viele Einheimische sind die Glasfenster der Wittenberger Schlosskirche ein ansehenswerter Teil der Kirchen- und Heimatgeschichte. Und bei den Besuchern von auswärts bewirken sie neben der künstlerischen Wertschätzung manchmal auch ein freudiges Erkennen der Wappen ihrer Heimatstadt auf den Kirchenfenstern im Seitenschiff.