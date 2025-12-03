70 km/h waren erlaubt, der Dacia fuhr aber deutlich weniger. Der Grund zeigte sich bei einer Polizeikontrolle.

Dacia war in Roßlau viel zu langsam unterwegs - Polizei stoppt Auto in der Hauptstraße

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach einem Hinweis haben Polizisten des Reviers Dessau-Roßlau am Dienstag, 2. Dezember, gegen 16.30 Uhr in der Roßlauer Hauptstraße einen Dacia kontrolliert. Dieser fuhr bei erlaubten 70 km/h ungewöhnlich langsam und hielt so den Verkehr auf. Die Polizisten führten bei dem 49-jährigen Fahrer einen Betäubungsmittelschnelltest durch.

Da dieser positiv reagierte, ordneten sie eine Blutprobenentnahme an durch einen Arzt im Krankenhaus an. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Eine entsprechende Strafanzeige wegen „Trunkenheit im Verkehr“ wurde gefertigt.