Das Fachgebiet von Jörg Eschweiler ist die muskuloskelettale Chirurgie. Nun hat er es erneut unter die zwei Prozent der weltweit meistzitierten Wissenschaftler geschafft. Was treibt ihn an? Und warum wird er so oft zitiert?

Mehr als eine Fußnote: Forscher aus Halle gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt

Ein vielzitierter Wissenschaftler. Jörg Eschweiler steht hier im Innovationshub für muskuloskelettale Chirurgie in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Fragt man Jörg Eschweiler, wie es ist, zu den zwei Prozent der weltweit meistzitierten Wissenschaftler zu gehören, sagt er: „Es ist toll.“ Zumal Eschweiler es nun bereits zum dritten Mal in dieses renommierte Ranking geschafft hat, das jährlich vom Wissenschaftsverlag Elsevier in Kooperation mit der Stanford University veröffentlicht wird.