Vereinssport in Mansfeld-Südharz Mindestbeiträge von 10 Euro im Monat? So will Mansfeld-Südharz die Förderung für Sportvereine ändern

Kreistag soll über eine neue Richtlinie für die Sportförderung in Mansfeld-Südharz beschließen. Wer bekommt künftig noch Geld?

Von Grit Pommer 04.12.2025, 07:08
Eine Frau sortiert in einer Sporthalle Bälle ein. Foto: Soeren Stache/dpa

SangerhausenMZ. - Der Landkreis Mansfeld-Südharz will seine Sportförderrichtlinie ändern. Die Zuschüsse von insgesamt 74.000 Euro im Jahr sollen ab dem Jahr 2027 nicht mehr durch den Kreissportbund (KSB) vergeben werden, den der Landkreis bisher dazu ermächtigt hat.