Mit einem besonderen Highlight feiert der Kunstverein Wittenberg seine 30. Hofkonzert-Saison. Außerdem gibt es ein spezielles Angebot für junge Leute.

Im Juli 2022 sind die „Prinzen“ in Wittenberg aufgetreten. Jetzt kehren sie für ein weiteres Hofkonzert des örtlichen Kunstvereins zurück.

Wittenberg/MZ. - „Ich schenk dir die Welt, den Mond, die Sterne“, heißt es in einem Lied der „Prinzen“, das sie auch schon in Wittenberg gesungen haben. Damals, im Jahr 2007, mischten sich blinkende Sterne eines Feuerwerks in Regentropfen und in die Klänge der Musik – das Publikum war hingerissen. Fans, die den Auftritt der bekannten Band seinerzeit verpasst haben und womöglich auch deren zweites Konzert anno 2022, können sich nun auf das kommende Jahr freuen.