Europäischer Gerichtshof „Judensau“ in Wittenberg: Kläger scheitert auch vor EU-Gericht
Ein Mann kämpft jahrelang gerichtlich für die Entfernung des „Judensau“-Reliefs an der Wittenberger Stadtkirche. Jetzt ist die Klage vor dem höchsten europäischen Gericht gescheitert.
27.02.2026, 15:25
Wittenberg/MZ. - Es war ein langer, zäher Kampf. Fast acht Jahre lang zog Diedrich Düllmann durch die Instanzen. Sein Ziel war klar: Das als „Judensau“ bekannte Relief an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg, einer Unesco-Welterbestätte, sollte entfernt werden. Jetzt ist der Streit endgültig beendet. Auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hatte Düllmann keinen Erfolg.