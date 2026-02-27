Ärgerliche Umweltverschmutzung Illegaler Müll am Hackpfüffeler See: Warum hier bares Geld weggeworfen wird

An mehreren Stellen in den Orten der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ wurde illegaler Müll entdeckt. Das Phänomen ist nicht neu, trat aber zuletzt häufiger auf. Warum hier bares Geld verschenkt wird und wie viel die Entsorgung den Landkreis kostet.