Ärgerliche Umweltverschmutzung Illegaler Müll am Hackpfüffeler See: Warum hier bares Geld weggeworfen wird
An mehreren Stellen in den Orten der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ wurde illegaler Müll entdeckt. Das Phänomen ist nicht neu, trat aber zuletzt häufiger auf. Warum hier bares Geld verschenkt wird und wie viel die Entsorgung den Landkreis kostet.
Aktualisiert: 27.02.2026, 16:39
Hackpfüffel/MZ. - Siegfried Schalow aus Berga hat deutliche Worte, als er den Müll an der Landesstraße L 151 am so genannten „Blutrain“ bei Berga entdeckt. Was da wieder einmal von Autofahrern am Straßenrand entsorgt wurde, regt ihn auf.