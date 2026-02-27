Unter einem Beitrag auf dem Online-Blog „Dubisthalle“ wurde eine offensichtliche Morddrohung veröffentlicht. Betroffen ist ein Stadtpolitiker.

Im Internet scheint die Grenze zur Hasskriminalität häufiger überschritten zu werden. In Halle hat es jetzt einen Stadtpolitiker getroffen.

Halle (Saale)/MZ. - Über Kommunalpolitik lässt sich trefflich streiten. Kaputte Straßen, drohende Steuererhöhungen oder ausbleibende Sanierungen von Sportstätten - die Themen, mit denen sich der hallesche Stadtrat befasst, sind vielfältig und werden mitunter emotional diskutiert. Was sich in der vergangenen Woche unter einem Text in der Kommentarspalte des Online-Blogs „Dubisthalle.de“ abspielte, geht jedoch weit über eine emotionale Diskussion hinaus. Inzwischen ist die Polizei eingeschaltet.