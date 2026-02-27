Hasskommentar in halleschem Online-Blog Morddrohung nach Onlineartikel - Stadtrat erstattet Anzeige
Unter einem Beitrag auf dem Online-Blog „Dubisthalle“ wurde eine offensichtliche Morddrohung veröffentlicht. Betroffen ist ein Stadtpolitiker.
27.02.2026, 14:00
Halle (Saale)/MZ. - Über Kommunalpolitik lässt sich trefflich streiten. Kaputte Straßen, drohende Steuererhöhungen oder ausbleibende Sanierungen von Sportstätten - die Themen, mit denen sich der hallesche Stadtrat befasst, sind vielfältig und werden mitunter emotional diskutiert. Was sich in der vergangenen Woche unter einem Text in der Kommentarspalte des Online-Blogs „Dubisthalle.de“ abspielte, geht jedoch weit über eine emotionale Diskussion hinaus. Inzwischen ist die Polizei eingeschaltet.