weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Hasskommentar in halleschem Online-Blog: Morddrohung nach Onlineartikel - Stadtrat erstattet Anzeige

Hasskommentar in halleschem Online-Blog Morddrohung nach Onlineartikel - Stadtrat erstattet Anzeige

Unter einem Beitrag auf dem Online-Blog „Dubisthalle“ wurde eine offensichtliche Morddrohung veröffentlicht. Betroffen ist ein Stadtpolitiker.

Von Jonas Nayda und Marvin Matzulla 27.02.2026, 14:00
Im Internet scheint die Grenze zur Hasskriminalität häufiger überschritten zu werden. In Halle hat es jetzt einen Stadtpolitiker getroffen.
Im Internet scheint die Grenze zur Hasskriminalität häufiger überschritten zu werden. In Halle hat es jetzt einen Stadtpolitiker getroffen. (Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Über Kommunalpolitik lässt sich trefflich streiten. Kaputte Straßen, drohende Steuererhöhungen oder ausbleibende Sanierungen von Sportstätten - die Themen, mit denen sich der hallesche Stadtrat befasst, sind vielfältig und werden mitunter emotional diskutiert. Was sich in der vergangenen Woche unter einem Text in der Kommentarspalte des Online-Blogs „Dubisthalle.de“ abspielte, geht jedoch weit über eine emotionale Diskussion hinaus. Inzwischen ist die Polizei eingeschaltet.