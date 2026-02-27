Renneritz/MZ. - Die Kirche in Renneritz wird erneut zum Treffpunkt für gemeinsames Singen und spirituelle Klänge. Die Gruppe „Suryapada“ setzt ihre Konzertreihe fort und lädt zu einem weiteren „Mit-Sing-Nachmittag“ ein. Beginn ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Es ist bereits das dritte gemeinsame Konzert der Formation an diesem Ort. Veranstalter ist der Heimatverein Renneritz, der die Kirche für kulturelle Angebote nutzt und damit erneut Raum für Musik und Begegnung schafft. Zur Gruppe „Suryapada“ – übersetzt „Sonnenstrahl“ – gehören Evelyn Bohne aus Magdeburg, Grit Burkhardt aus Sandersdorf, Ricarda Kühr aus Apolda, Gerlind Rüders aus Fichtenwalde und Heidrun Weigelt aus Landsberg.

Unterstützung kommt von Kersten aus Leipzig, der als Percussionist mitwirkt und der Gruppe PachaMantra angehört. Im Mittelpunkt stehen Mantras, eine Gesangsform aus dem Bhakti-Yoga. Diese Praxis gilt als herzöffnend und verbindet Musik mit spiritueller Übung. Entstanden ist die Idee aus dem monatlichen Singkreis von Grit Burkhardt in Sandersdorf, der im kleineren Rahmen im Yogaraum stattfindet. Den Anstoß, dieses Format nach Renneritz zu holen, gibt Susanne Koza. Sie nimmt am Singkreis teil, ist ebenfalls Yogalehrerin und engagiert sich im Heimatverein, der die Kirche nutzen darf. Die Musikerinnen kennen sich aus ihrer gemeinsamen Weiterbildung im Yoga sowie aus musikalischer Aus- und Fortbildung, unter anderem im Harmoniumunterricht bei Sundaram (Stefan Geier), der in der Yoga-Musik-Szene unter seinem spirituellen Namen bekannt ist. Seit Anfang 2024 treffen sie sich regelmäßig in Sandersdorf, um gemeinsam zu musizieren.

Alle spielen Harmonium, teilweise auch Ukulele. Der erste gemeinsame Bühnenauftritt fand im November 2024 bei einem Yoga-Event in der Zirkus-Kirche Braunsbedra statt. Mit dem erneuten Termin in Renneritz führen sie diese Zusammenarbeit fort.

Besucher sind ausdrücklich eingeladen mitzusingen. Der Eintritt ist frei, zur Stärkung werden Kuchen und Tee angeboten.