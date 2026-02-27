Bewegung im Müll-Streit Gelbe Tonne in Mansfeld-Südharz: Wechsel zur 240 Liter-Variante jetzt doch möglich?
In Mansfeld-Südharz reißen die Klagen über zu wenig Platz in der Gelben Tonne nicht ab. In vielen anderen Kreisen kennt man die kleine 120-Liter-Tonne gar nicht. PreZero will jetzt in Ausnahmefällen den Umtausch möglich machen.
27.02.2026, 14:03
Sangerhausen/MZ. - Die Diskussionen um die Gelbe Tonne in Mansfeld-Südharz reißen nicht ab. Vor allem Haushalte, die für vier Wochen nur eine Tonne mit 120 Liter Fassungsvermögen zur Verfügung haben, klagen darüber, dass dieses Volumen nicht ausreicht.