Halles Oberbürgermeister Vogt überraschte auf dem Neujahrsempfang mit seiner Idee seine Kollegen im Saalekreis. Die Saalestadt solle als Ausweg aus der Staufalle eine Neuumfahrung durch die Nachbarkommunen bekommen. Dort gibt es viel Skepsis und Gegenvorschläge.

Neue Umfahrung für Halle durch den Saalekreis: Der falsche Weg?

Hallenser und ihre motorisierten Gäste verbringen viel Zeit im Stau. Beonders „beliebt“ ist dabei die Hochstraße von Neustadt ins Zentrum.

Teutschenthal/Bad Lauchstädt/Schkopau. - Überraschende, mit anderen politischen Entscheidungsträgern nicht abgestimmte Vorstöße waren unter Bernd Wiegand eine Spezialität des halleschen Rathauses. Sein Nachfolger, Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos), scheint daran anzuknüpfen. Zumindest überraschte er mit seinen auf dem Neujahrsempfang präsentierten Plänen für eine neue Umfahrung der Saalestadt, die deren Stauprobleme lindern soll, seine Kollegen im Saalekreis. Dabei wären die unmittelbar betroffen.