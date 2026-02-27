OB Vogt überraschte mit Idee gegen Staus Neue Umfahrung für Halle durch den Saalekreis: Der falsche Weg?
Halles Oberbürgermeister Vogt überraschte auf dem Neujahrsempfang mit seiner Idee seine Kollegen im Saalekreis. Die Saalestadt solle als Ausweg aus der Staufalle eine Neuumfahrung durch die Nachbarkommunen bekommen. Dort gibt es viel Skepsis und Gegenvorschläge.
Teutschenthal/Bad Lauchstädt/Schkopau. - Überraschende, mit anderen politischen Entscheidungsträgern nicht abgestimmte Vorstöße waren unter Bernd Wiegand eine Spezialität des halleschen Rathauses. Sein Nachfolger, Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos), scheint daran anzuknüpfen. Zumindest überraschte er mit seinen auf dem Neujahrsempfang präsentierten Plänen für eine neue Umfahrung der Saalestadt, die deren Stauprobleme lindern soll, seine Kollegen im Saalekreis. Dabei wären die unmittelbar betroffen.